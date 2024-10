Domenica Speria, la mamma morta nell’incidente sull’auto del fidanzato (Di domenica 6 ottobre 2024) Modena, 6 ottobre 2024 – Il silenzio della notte rotto da un boato, rumore di lamiere, urla, una macchina che carambola su se stessa per svariati metri sfasciandosi e un’altra che si schianta contro un lampione. E nulla sarà più come prima. Terribile lo scenario che si sono trovati di fronte i soccorritori accorsi, nella notte tra venerdì e sabato, sulla strada provinciale Romana sud, a livello di Appalto di Soliera. E tragico il bilancio dell’incidente stradale che ha coinvolto le due macchine: una donna morta e due feriti. A perdere la vita Domenica Speria, estetista modenese 35enne, madre di un bambino di 9 anni. La donna era a bordo di una 500 Fiat Abarth rossa, guidata dal fidanzato C.S., di 32 anni, residente a Modena ma originario di Napoli. (Di domenica 6 ottobre 2024) Modena, 6 ottobre 2024 – Il silenzio della notte rotto da un boato, rumore di lamiere, urla, una macchina che carambola su se stessa per svariati metri sfasciandosi e un’altra che si schianta contro un lampione. E nulla sarà più come prima. Terribile lo scenario che si sono trovati di fronte i soccorritori accorsi, nella notte tra venerdì e sabato, sulla strada provinciale Romana sud, a livello di Appalto di Soliera. E tragico il bilancio dell’incidente stradale che ha coinvolto le due macchine: una donnae due feriti. A perdere la vita, estetista modenese 35enne, madre di un bambino di 9 anni. La donna era a bordo di una 500 Fiat Abarth rossa, guidata dalC.S., di 32 anni, residente a Modena ma originario di Napoli. (Ilrestodelcarlino)

