(Di domenica 6 ottobre 2024) L'la carbonara o la cacio e pepe, a Roma è un'istituzione. Gli ingredienti sono pochi ma devono essere quelli giusti, il procedimento è certosino ma non complicato. La vera forza dell'sta nell'avere un'ottima pasta e un guanciale e un pomodoro di alta qualità, in questo modo può fare concorrenza a qualsiasi pasta all'assassina che esista e che oggi va molto di moda. Ci siamo fatti dire dalla signora Stefania dellaChecco Er Carettiere, oltre a ingredienti e procedimento, quali fossero i segreti per ottenere un'perfetta. Si parte dal guanciale che: «Deve essere pulito a regola d'arte: andare giù con il coltello per togliere la cotenna fino a scorgere il grasso rosa. Se dopo il taglio vediamo la parte gialla del grasso, dobbiamo andare ancora più in profondità per avere un pezzo di guanciale buono». (Gamberorosso)