Come riconoscere i funghi: i migliori corsi in Italia (Di domenica 6 ottobre 2024) Quali sono i funghi commestibili? Come riconoscerli? Come raccoglierli? Cinque corsi avanzati e di avvicinamento alla micologia, dal nord al sud Italia, per non rischiare l'intossicazione

Nel bosco a cercare funghi, finisce malissimo: come è morto - A dare l’allarme è stato un amico che si trovava con lui ed ha dovuto assistere inerme alla scena. Un cercatore di funghi di 57 anni è morto stamattina intorno alle 9 in un bosco. . A lanciare l’allarme è stato un amico, che si trovava con lui ed ha assistito alla caduta. Un medico è stato ... (Tvzap)

Funghi senza segreti grazie al corso del Gruppo micologico ternano: le informazioni e come iscriversi - È periodo di raccolta dei Funghi e proprio per questo il Gruppo micologico ternano, come tutti gli anni, organizza un corso micologico di base. Il corso avrà la durata di 20 ore, suddiviso in 10 serate, e si effettuerà la sera dalle 21 fino alle 23. Il corso si terrà a partire dal prossimo 8... (Ternitoday)

Intossicazione da funghi, come riconoscerla: tutti i sintomi -  Le intossicazioni da funghi, in. . Con il via della stagione autunnale inizia anche il periodo della raccolta funghi. . Tale attività , tuttavia, deve essere svolta soltanto da coloro che sono esperti: il consumo di funghi tossici, infatti, può avere conseguenze gravi e, in alcuni casi, persino ... (Livornotoday)