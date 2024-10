Camila Giorgi a Verissimo: tutta la verità sull’addio al tennis, l’evasione fiscale e il vaccino (Di domenica 6 ottobre 2024) Camila Giorgi è tornata. Dopo mesi di mistero sul suo improvviso ritiro dal mondo del tennis, l’ex tennista ha rotto il silenzio e per la prima volta ha raccontato a Verissimo di Silvia Toffanin la sua versione, spiegando il suo inaspettato addio ai campi: “Non sono sparita, volevo cambiare vita e non tornerò a giocare”. Ma la 32enne ha fatto chiarezza anche sull’accusa di evasione fiscale e su quelle relative alla falsa vaccinazione anti Covid a cui si è sottoposta. Verissimo, Camila Giorgi sparita: ecco perché ha lasciato il tennis L’addio di Camila Giorgi al mondo del tennis risale allo scorso maggio, con quella che alcuni media hanno definito una ‘fuga’. Nessuna traccia dell’atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. (Di domenica 6 ottobre 2024)è tornata. Dopo mesi di mistero sul suo improvviso ritiro dal mondo del, l’exta ha rotto il silenzio e per la prima volta ha raccontato adi Silvia Toffanin la sua versione, spiegando il suo inaspettato addio ai campi: “Non sono sparita, volevo cambiare vita e non tornerò a giocare”. Ma la 32enne ha fatto chiarezza anche sull’accusa di evasionee su quelle relative alla falsa vaccinazione anti Covid a cui si è sottoposta.sparita: ecco perché ha lasciato ilL’addio dial mondo delrisale allo scorso maggio, con quella che alcuni media hanno definito una ‘fuga’. Nessuna traccia dell’atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. (Dilei)

Dilei - Camila Giorgi a Verissimo | tutta la verità sull’addio al tennis l’evasione fiscale e il vaccino

Camila Giorgi a Verissimo: “Non sono scappata, mi ero stancata della mia vita” - Nonostante il suo amore per il tennis, la pressione costante e i viaggi avevano reso insostenibile la sua carriera: “Il tennis mi piace ancora, ma non ce la facevo più”. L’ex tennista Camila Giorgi, 32 anni, si è aperta per la prima volta sulla sua decisione di ritirarsi dal tennis, durante ... (Thesocialpost)

Camila Giorgi a Verissimo: “Stufa del tennis, non sono scappata” - L'addio risale a maggio, con quella che alcuni media hanno definito una 'fuga'. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – "Mi ero stancata di questa vita, non sono scappata". Medvedev: ... (Webmagazine24)

Eleonora Giorgi a Verissimo: “Un cammino impegnativo, perché lotto” - La sua testimonianza di coraggio e determinazione ha toccato profondamente i telespettatori, molti dei quali continuano a sostenerla in questa battaglia difficile, sperando insieme a lei in un futuro migliore. “In Italia abbiamo a Verona un’eccellenza della ricerca”, ha spiegato, riferendosi a ... (Thesocialpost)

Verissimo, Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi ospiti dalla Toffanin, lui: “Con Eleonora provo emozioni uniche” - Ospiti di Silvia Toffanin durante la puntata di domenica 6 ottobre di Verissimo, Eleonora Giorgi e il suo ex marito Massimo Ciavarro hanno condiviso un momento intenso e toccante. Insieme, hanno ...(baritalianews)

Italia – Belgio di Nations league: dove e quando vedere in tv la partita degli azzurri - Italia-Belgio di Nations league: dove e quando vedere in tv la partita degli azzurri. Doppio impegno a ottobre, si gioca anche contro Israele ...(superguidatv)

Camila Giorgi racconta la verità su fuga, Fisco, vaccini: “Mi sono svegliata e ho detto basta” - L'ex tennista ha parlato per la prima volta in TV della sua vicenda, chiarendo i lati più oscuri che in questi mesi hanno tenuto banco ...(fanpage)