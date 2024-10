West Nile 77enne in coma a Reggio Emilia La figlia disperata | Viviamo un incubo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Forse durante la notte mentre dormiva, forse al parco mentre passeggiava; una zanzara infetta l’ha punto: ha perso i sensi e si è accasciato a terra. Da un mese e mezzo è in. Ora è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Sebastiano di Corper encefalite acuta da virus(Wnv). Lì ogni giorno lacinquantenne, Chiara P., va a fargli visita. “Gli parlo, gli dico che deve trovare la strada per uscire da questa bolla in cui è rinchiuso, perché l’aspettiamo a casa. Ma lui è inper un virus che gli ha provocato gravi danni al sistema nervoso e non so quanto davvero senta la mia voce. Mi sembra di vivere un”.