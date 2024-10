Virtus Pistoia domenica 6 ottobre torna il campionato | dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bologna, 52024 – Nemmeno il tempo per digerire la sfida con l’Efes, la prima di Eurolega di ieri sera, che è già tempo di vigilia diper laalle 20 all’Unipol Arena (biglietti a disposizione sul circuito Vivaticket), la formazione di Luca Banchi è attesa dal confronto valido per la seconda giornata di, con l’Estra. Sfida da non sottovalutare per i bianconeri che potrebbero accusare la fatica, più mentale forse che fisica, della vicinanza dalla sfida di venerdì 4con i turchi. Ciamillo La sfida Ci sarà subito da resettare e ripartire lasciandosi alle spalle quel che è stata la prima casalinga per poi ripartire con rinnovato entusiasmo e tanta voglia di far bene anche per il