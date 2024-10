Unpli Renzo Mazzeo rieletto al Consiglio Nazionale | il più votato in Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’assemblea regionale Pro Locosi è riunita a San Marco Evangelista presso il Grand Hotel Vanvitelli per eleggere i delegati nazionali per l’elezione del Presidente e i due componenti del, con 210 preferenze,, già presidenteBenevento che andrà a rappresentare lain seno alinsieme ad Adriana Minella per il quadriennio 2024/2028., al termine dello spoglio, è risultato il candidato piùconfermandosi un punto di riferimento per tutto l’establishment campano. “Grazie alle oltre duecento Pro Loco dellache hanno scelto me come loro rappresentante aldell’. – il commento didopo l’elezione – Un ruolo che mi vedrà ancora più impegnato per le nostre terre.