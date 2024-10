Tale e Quale Show 2024 terza puntata | ecco chi ha vinto e con quale imitazione l’esibizione di Carmen Di Pietro e Valeria Marini diventa virale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ieri sera è andata in onda su Rai Uno ladi, il celebre programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti, in cui diversi personaggi famosi mettono alla prova le loro abilità nell’e nel canto interpretando grandi voci del presente e del passato. A giudicare le loro performance una giuria formata da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio (clicca QUI per leggere), mentre a vestire i panni di quarto giudice sono stati per laEnrico Brignano e Pupo. Laè stata vinta Kelly Joyce, che ha vestito i panni di Diana Ross, accompagnata da Feisal Bonciani in quelli di Lionel Richie, ilsi è aggiudicato la seconda posizione. Terzo, invece, per Verdiana Zangaro, che si è cimentata nel brano I’ll Never love again di Lady Gaga.