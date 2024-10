Sheroes la recensione | un imbarazzante action-movie al femminile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 5 ottobre 2024) Protagoniste disono quattro amiche in vacanza in Thailandia, che si ritrovano alle prese con un'improbabile missione di salvataggio quando una di loro viene rapita da spietati narcotrafficanti. Disponibile su Netflix. Diamond, Ryder, Ezra e Daisy sono quattro amiche di buona famiglia e di agiate condizioni economiche, che decidono di organizzare un viaggio in Thailandia a bordo di un aereo privato. Il loro piano è quello di ubriacarsi, sniffare cocaina e fare sesso a più non posso, per una vacanza senza limiti. Peccato che poco dopo il loro arrivo, Daisy - con cui Ryder ha fra l'altro una relazione - viene rapita da un cartello locale per motivi loro ignoti. Le tre compagne restanti decidono allora di organizzare una missione disperata per salvarla prima che sia troppo tardi, sfidando la potente