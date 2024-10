Sgomberati gli attivisti di via Curtatone denunciati cinque ragazzi per invasione di terreni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Gallarate (Varese) –diè il reato contestato agiovanipresenti l’altra mattina nel bosco in via, nel momento in cui è avvenuto lo sgombero dell’area su cui sarà costruito un polo scolastico. Per questo reato igiovani saranno deferiti all’autorità giudiziaria. È quanto ha specificato ieri, in un’apposita comunicazione, la questura di Varese: "Nell’ambito del servizio di ordine pubblico disposto dal questore di Varese e svoltosi a Gallarate, finalizzato a garantire una cornice di sicurezza alle attività di parziale disboscamento di un’area destinata alla costruzione di un polo scolastico, gli agenti della polizia di Stato hanno riscontrato l’occupazione abusiva dell’area cantiere da parte di alcuni soggetti aderenti al movimento anarco-ambientalista Tanuki”.