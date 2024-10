Prendono il taxi ma… sbagliano città | la comica svista di due donne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) A volte, la realtà supera la fantasia. E questo è uno di quei casi in cui ci si chiede se le telecamere nascoste esistano davvero o se siamo tutti parte di una gigantesca candid camera. Succede a Milano, o almeno è lì che accade, anche se le protagoniste della storia erano convinte di essere in un’altra. La situazione è talmente assurda da sembrare uscita da un film comico: due signore, in perfetta buona fede, salgono su una Milano Rogoredo, convinte di trovarsi a Padova. “Corso Stati Uniti, Padova!” ma siamo a Milano Il siparietto, ripreso dalla telecamera interna del, inizia in modo apparentemente normale: una delle due signore si rivolge con sicurezza al tassista e gli comunica l’indirizzo: “Corso Stati Uniti, Padova. Metta corso Stati Uniti”.