Picerno-Cavese oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

(Di sabato 5 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per l’ottava giornata del girone C di/2025. I padroni di casa stanno vivendo un inizio di campionato da sogno, che li vede attualmente al secondo posto in classifica, a pari punti (15) con la capolista Benevento ma con una rete segnata in meno. Unica squadra del girone ancora senza sconfitte, nell’ultimo turno ilha superato 2-0 il Messina, e ora vuole fare lo stesso contro i campani neopromossi. Anche l’inizio di stagione della formazione di Cava de’ Tirreni è di tutto rispetto, con 9 punti che li collocano in zona play-off. La vittoria contro il Latina ha dato entusiasmo all’ambiente, che proverà ora a trascinare la squadra a tentare l’impresa.