Joker | Folie à Deux – Il regista fa affermazioni inaspettate sul suo futuro nella DC

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 5 ottobre 2024)è ora al cinema, ma sembra che il sequel musicale didel 2019 sia anche il canto del cigno dello sceneggiatore eTodd Phillips per la DC. Phillips ha recentemente dichiarato a The Hollywood Reporter che il suo tempo nell’universo DC è finito. In precedenza ha anche affermato di non essere interessato a realizzare un terzo film sue di non avere la sensazione che2 lo porti a un film indipendente per Harleen “Lee” Quinzel di Lady Gaga. “Non è proprio la direzione che prenderà questo film per me”, ha detto Phillips quando gli è stato chiesto se avrebbe voluto realizzare un film indipendente per Lee. “Sento che il mio tempo nell’universo DC è stato legato a questi due film.” Questa non sarebbe la prima volta che Phillips esprime di non avere alcun interesse a realizzare altri film suo film adiacenti a