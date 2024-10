Italia donna trovata morta in casa | sul corpo ferite

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) Unadi oltre 80 anni è statasenza vita nel suo appartamento ad Alcamo, in provincia di Trapani. Suldell’anziana sarebbero state riscontrate alcunedi cui le autorità non hanno ancora chiarito la natura. È stata disposta un’autopsia per fare luce sulle cause del decesso, che al momento restano incerte. Le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine approfondita e, sebbene le circostanze non siano ancora del tutto chiare, non viene esclusa l’ipotesi di omicidio. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla vicenda e, secondo quanto riportato da fonti investigative a Fanpage.it, la situazione è ancora in fase di accertamento. Resta ancora ignota l’identità della vittima, mentre gli investigatori proseguono con le indagini per determinare cosa sia accaduto nell’appartamento della