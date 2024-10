Ilaria Capua e l’indagine sul traffico di virus Ho pensato anche alla morte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nel 2006, la virologasi trovò al centro di una vicenda giudiziaria che avrebbe potuto costarle l’ergastolo. In un’intervista al Corriere della Sera,ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita, rivelando come, in quel periodo, abbia considerato lacome una possibile via di fuga dsituazione. “Quando la mia vita fu travolta”, ha spiegato la virologa, pensaicome a una via d’uscita”, ha confessato.e il pensiero del suicidiorisale al 2006.fu accusata didie “diffusione di epidemia“, un crimine che poteva essere punito con l’ergastolo, e in passato, in alcuni Stati, addirittura con la pena di. Nonostante l’errore degli inquirenti, la pressione su di lei fu devastante.