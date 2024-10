È orrore puro ma è necessario Massini porta Mein Kampf a teatro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Paranoia. Lamenti. Deliri razziali. Propaganda. Non manca nulla nelhitleriano, scheletro teorico del nazionalsocialismo, pubblicato per la prima volta nel ’24. Giusto un secolo fa. Materia buia. Nerissima. Da cui però Stefanosi è voluto lasciare ispirare per la nuova produzione del Piccolo, da martedì allo Strehler (fino al 27 ottobre). Unin forma di monologo quello del drammaturgo e attore fiorentino, cinque Tony Award per la Lehman Trilogy ronconiana., perché Hitler? "Mi piace usare la metafora del vaccino, forma depotenziata di un virus che ti viene inoculato affinché il sistema immunitario lo riconosca nel momento in cui ci entrerai in contatto. È la stessa cosa sul palco: faccio risuonare parole tremende in un contesto sicuro, in modo che poi uno sappia riconoscere il virus. Lì fuori siamo da soli".