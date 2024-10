Degrado inaccettabile all’eliporto di Lagaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024)di. Lo denuncia Lorenzo Garagnani, candidato al consiglio regionale per la Lega, e già consigliere comunale del Carroccio a San Giovanni in Persiceto. "La situazione in cui versa l’eliporto di– stigmatizza l’esponente leghista – è davveroper un’infrastruttura strategica per la sanità bolognese. Questodimostra una miopia amministrativa rispetto alle necessità del territorio". Ilè stato già segnalato da diversi residenti e Garagnani ha raccolto questo malcontento. "Ho ricevuto – continua il leghista – numerose segnalazioni di cittadini preoccupati di fronte a un’infrastruttura che presenta il manto stradale in cedimento, l’illuminazione non funzionante e la segnaletica compromessa.