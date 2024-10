Verso il match di domenica Da Brosco a Valzania | il Picchio sfida i suoi ex

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ilcontro il Pescara (avvio alle 19.30) sfiderà anche parte del suo passato recente. Saranno quattro gli ex bianconeri che oggi vestono la casacca biancazzurra del Delfino dopo le esperienze maturate in passato sotto le cento torri: Accursio Bentivegna, Riccardo, Gianmarco Cangiano e Lucain ordine cronologico. L’ala sinistra di Palermo militò nell’Ascoli durante la stagione 2016-17. Il giocatore arrivò in bianconero nell’ultimo giorno del mercato invernale. Anzi fu proprio lui a chiudere la serie di interventi operati dal club di corso Vittorio Emanuele per rinforzare l’organico messo a disposizione dell’allora tecnico Alfredo Aglietti. Alla fine del girone di ritorno Bentivenga riuscì a scendere in campo 11 volte contribuendo all’ottenimento della salvezza conquistata a Bari (0-1 grazie alla rete decisiva di Bianchi) con una giornata di anticipo.