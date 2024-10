Serie C 2024 2025 il Foggia di Capuano batte il Taranto | Emmausso e Salines decidono il derby

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Torna alla vittoria il, che alla seconda partita dall’arrivo di Eziolinoilnelvalido per l’ottava giornata del Girone C della. In una partita tra due formazioni alla ricerca di punti dopo un inizio complicato, a decidere la partita nel secondo tempo sono: il primo, subentrato proprio a inizio ripresa,Del Favero con un bel piazzato sul secondo palo dopo un ottimo controllo a bucare la difesa avversaria sulla sinistra. Il raddoppio, invece, è arrivato al 58? con, che con un ottimo “terzo tempo” ha colpito di testa su calcio d’angolondo il portiere ospite.