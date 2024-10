Saltato Tesser il mister è Di Carlo L’Ascoli ha il suo nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)annuncia l’arrivo di Mimmo Diin panchina, ma quanto caos in casa bianconera. Spetterà all’espertocercare di rimettere ordine nella gestione del settore tecnico che nel corso di questa prima parte della stagione ha visto il club riservare tutta una serie di improvvisi colpi di scena. Alla fine il Picchio è arrivato ad ufficializzare l’accordo sancito con il 60enne nel pomeriggio di ieri a seguito del dietrofront improvviso di Attilioe del suo collaboratore Beppe Gemiti. I due stavano viaggiando in A14 ed erano praticamente arrivati ad un paio di caselli di distanza rispetto a quello necessario per uscire e raggiungere le cento torri, quando all’improvviso si è deciso di interrompere il percorso pianificato per girare i tacchi e tornare a casa.