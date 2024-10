Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

L'impotenza dei potenti. Niente di peggio per i grandi del mondo di non essere ascoltati. Tutti invocano la de-escalation ma nessuno sembra intendere. Perché la deterrenza, per essere efficace, deve essere credibile. Da Washington a Teheran, i leader nel pallone - di Siegmund Ginzberg La Controriforma. Lo spirito del tempo ha presentato il conto a Francesco, accusato ora d'essere "dogmatico". Degli antichi progetti di riforma è rimasto poco - di Matteo Matzuzzi Paolo il morbido. Del Debbio, 20 anni in televisione e prima col Cav. E' il volto nuovo del retequattrismo targato Pier Silvio - di Michele Masneri Amici mai. L'illusione platonica di un rapporto uomo-donna che non vada a parare sul sesso.