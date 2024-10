Lucia Salcone dall’autopsia emerge un colpo alla testa | Caliendo indagato per omicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 47 anni, di San Severo, è morta in un tragico incidente stradale il 27 settembre scorso sulla provinciale 13, mentre si trovava a bordo di una Fiat 500 guidata dal marito, Ciro, un noto imprenditore vinicolo di 46 anni. Tuttavia, l’ipotesi che la morte della donna possa non essere stata accidentale ha aperto una complessa indagine.è infattipervolontario, con il sospetto che l’incidente possa essere stato una messa in scena. Il corpo di, parzialmente carbonizzato, è stato esaminato oggi dal professor Luigi Cipolloni, del dipartimento di Medicina Legale dell’Università di Foggia, nominato dProcura per condurre l’autopsia. Presenti all’esame anche i consulenti legali Cristoforo Pomara e Gaetano Serviddio, incaricati ddifesa dell’, e la dottoressa Sara Vita, rappresentante della famiglia della vittima.