Il suono del diritto al Polaresco concerto dedicato alla migrazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bergamo. Da più parti si chiede pace. E la risposta è guerra, genocidi, sfruttamento, lager per profughi, sospensione dei diritti fondamentali, disprezzo delle leggi internazionali. Assistiamo impotentisofferenza e morte di troppa umanità sacrificata al profitto e al privilegio. Guardiamo sgomenti la crudeltà e stupidità dei “padroni del mondo” che decidono vita e morte su ogni forma vivente e sulla sorte del pianeta che tutti abitiamo. Come contrastare l’orgia di violenza che ha colonizzato molte menti e indurito i cuori? “Facendo ciascuno il proprio pezzetto”, diceva Teresa Sarti Strada, e ciascuno con i mezzi di cui dispone. Noi, Le veglie contro le morti in mare, Mesa Popular, Mediterranea Bergamo, No CPR, oltre all’impegno quotidiano contro le ingiustizie, abbiamo scelto la musica, linguaggio universalmente compreso, che ci ricorda che siamo umanità unica.