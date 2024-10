Gli appuntamenti di Opera San Francesco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerd√¨ 4 ottobre 2024)Sanper i Poveri torna con l'annuale appuntamento Grandi Cuochi all', un evento che celebra la gastronomia italiana nell'ambito delle attivit√† di "Insieme a SanOggi" offrendo un'occasione unica per riscoprire l'attualit√† del messaggio di Sand'Assisi e per conoscere da vicino le attivit√† di OSF. ¬†Fino al ¬†26 ottobre 2024, Milano sar√† teatro di una serie didedicati ai temi della solidariet√†, dell'ecologia e della comunit√†, con l'obiettivo di rilanciare i messaggi di solidariet√† universale che risalgono agli insegnamenti di Sand'Assisi e di conoscere pi√Ļ da vicino l'attivit√† dell'OSF, attiva dal 1959 e che quest'anno celebra i 65 anni di impegno al fianco delle persone fragili.