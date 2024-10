Francesco Bagnaia soddisfatto | Mi trovo molto bene con la moto siamo sulla strada giusta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’obiettivo era chiaro: andar forte fin dall’inizio. Ha cercato di fare questonel primo giorno del week end del GP del Giappone, quintultimo round del Mondiale 2024 diGP. Sul circuito di Motegi, la casa della Honda, il campione del mondo in carica ha concluso in settima posizione le pre-qualifiche, non riuscendo a massimizzare la propria prestazione nel time-attack come fatto dal sudafricano Brad Binder (KTM), il migliore davanti a Marc Marquez (Ducati Gresini) e a Jorge Martin (Ducati Pramac). Tuttavia, Pecco è statoefficace sul passo gara e questo lo conforta in vista della prosecuzione dell’appuntamento nipponico, anche se il meteo potrebbe fare le bizze domani se si considerano le previsioni: “Al momento è stato un fine-settimanapositivo, mi sono trovatocon lafin da subito, questa pista si adattaal mio stile di guida.