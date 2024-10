Chiuse le indagini su Chiara Ferragni | la decisione della Procura e le sue prime parole

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladi Milano ha chiuso lenei confronti di, accusata di truffa aggravata per presunta pubblicità ingannevole legata a due operazioni commerciali. L’influencer, assieme ad altri indagati, è sotto accusa per il possibile inganno ai consumatori durante la vendita di prodotti come il pandoro “Pink Christmas” e le uova di Pasqua “Dolci Preziosi”. La difesa diha subito replicato, sostenendo l’innocenzaloro assistita e confidando in una risoluzione positiva del caso. Scopri i dettagli di questa vicenda che sta coinvolgendo una delle figure più influenti del panorama digitale.: la chiusura dellee l’accusa di truffa aggravata Ladi Milano ha concluso leche vedonoaccusata di truffa aggravata.