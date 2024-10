Carlo Sophie di Edimburgo è la nuova favorita del Re E sta facendo carriera

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2024)diè diventata ladi Ree sta assumendo nuovi ruoli all’interno della Monarchia. Una presenza discreta a Corte che non ha mai fatto un passo falso. Per questo anche Elisabetta II la adorava e la considerava il suo braccio destro. Re, la suadiResta dando sempre più fiducia alla Duchessa di, moglie di suo fratello Edoardo. Classe 1965, è una figura ineccepibile all’interno della Famiglia Reale. Su di lei mai un pettegolezzo, mai un passo falso. È la persona do fiducia che tutti vorrebbero avere al loro fianco. Anche Sua Maestà,III., insieme a suo marito Edoardo, è spesso presente ai ricevimenti di Buckingham Palace.