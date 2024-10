Basta promesse fate chiarezza sul porto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Civitanova, 4 ottobre 2024 – Messa in sicurezza del, i finanziamenti della Regione non si vedono ed è ancora tempo di. Ma mentre il Consiglio di Stato riapre la partita sulDubai, chiedendo alla Regione Marche documentazione in relazione alla procedura adottata dal Comune per respingere la proposta di privatizzazione dell’area presentata da Eurobuilding, c’è preoccupazione nei settori del di, pesca e cantieristica. La mancanza di atti concreti sulle opere di messa in sicurezza della darsena e le notizie sul fronte Dubai mettono in allarme gli operatori. E si fa sentire il Madiere.