Assassin’s Creed Black Flag Remake | il lancio è più vicino del previsto un report svela tante informazioni

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tom Henderson ha condivisonuovesu, affermando che il gioco verrà rilasciato prima di quanto possano pensare i fan, precisamente durante gli ultimi mesi del 2025. In seguito ai rumor che hanno inondato il web nei mesi scorsi e che vogliono il gioco in sviluppo da Settembre 2023, il celeberrimo leaker ha rivelato attraverso Insider Gaming che il rinvio improvviso diShadows potrebbe ovviamente causare un rinvio di alcuni capitoli della serie. Non è chiaro se tra questi sarà presente anche(dal nome in codice Obsidian) visto che inizialmente doveva essere rilasciato intorno a novembre 2025, più o meno lo stesso periodo in cui dovrebbe essere immesso sul mercato anche il capitolo multiplayer, contraddistinto dal nome in codice Invictus.