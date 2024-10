4 ottobre Giornata degli animali | ecco quelli che vivono in condizioni estreme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Firenze, 42024 – Oggi, 4, si celebra lamondiale, istituita nel 1931 nel giorno di San Francesco d’Assisi, che predicava agli uccellini e convinceva il lupo di Gubbio a lasciare in pace le persone. Quando pensiamo aglici vengono subito in mentedomestici, cani e gatti in testa. Eppure, anche se può sembrare incredibile, ne esistono alcuni che si sono guadagnati il titolo di ‘immortali’. Uno di questi è il certamente tardigrado. Sono una sorta di orsetti d’acqua, ma minuscoli, invertebrati e con otto zampe. Ma la loro eccezionale particolarità è che sono indistruttibili. Per fare qualche esempio: possono sopravvivere anche 30 anni senza cibo, cinque senza acqua ma arrivano a trenta se il loro orologio biologico si blocca facendoli andare in uno stato dormiente.