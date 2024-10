Wicked | una nuova featurette dal musical Universal Pictures

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La prima parte di, ildiretto da Jon M. Chu, è sempre più vicina al suo esordio in sala, ma intanto dacontinuano a regalare nuovi interessanti contenuti promozionali. Il film porta sul grande schermo l’adattamento cinematografico del fortunatodi Broadway, a sua volta ispirato al celebre Mago di Oz. Gli ingredienti di quello che si preannuncia come uno dei film evento di questo 2024 sono la magia di una storia immortale, le sue splendide sonorità ed ovviamente la chimica vincente tra le due protagonisti interpretate da Cynthia Erivo e Ariana Grande. La– intitolata: A Look Inside – offre uno sguardo inedito al dietro le quinte, condito dalle dichiarazioni dei protagonisti.