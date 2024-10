Tragedia sfiorata a Monteverde | un ramo si spacca e crolla sulla strada

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024), enormesenza “colpire nessuno”. È successo questa mattina, intorno alle 13, davanti al civico 51/A di via didove un albero si èto abbattendosi insu dei cassoni dei rifiuti e un attraversamento pedonale con tanto di strisce.Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l'episodio ha generato molta paura tra i residenti, che hanno assistito all'ennesimo crollo su. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per chiudere lae deviare il traffico in attesa delle squadre di pronto intervento chiamate per rimuovere l'albero e mettere in sicurezza l'area, evitando ulteriori disagi per i cittadini e il traffico locale.