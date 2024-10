Sunday Rose la figlia di Nicole Kidman sfila in passerella da Miu Miu | il debutto alla Paris Fashion Week

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lasi è conclusa ma lete continuano a tenere banco sui social, e non solo per i cambi di direzione creativa appena annunciati. Su Instagram e Tikok c’è nuovo volto che sta già facendo parlare di sé:, la16enne di, che martedì ha debuttato incon una sicurezza e un’eleganza che sembrano ereditate direttamente dmadre. Tra vip e top model come Willem Dafoe e Cara Delevingne, la giovanesi è presa la scena durante lata Miu Miu Primavera-Estate 2025. La ragazza hato indossando un abito bianco senza maniche e un nastrino svolazzante appuntato allo scollo, una delle creazioni fanciullesche ideate da Miuccia Prada per questa collezione.ha incantato il pubblico, che l’ha vista avanzare con una falcata decisa e una naturalezza sorprendente per una debuttante.