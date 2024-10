Sopralluogo negli alloggi popolari di via Longo | Abbiamo eliminato le barriere architettoniche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024)dell’assessore ai Servizi socio-sanitari Nicola Romeo alle palazzine dell’Erp (Edilizia residenza pubblica) a Cattolica insieme con i responsabili dell’ente gestore, Acer di Rimini, per verificare la funzionalità dei nuovi servoscala recentemente installati per superare lepresenti in almeno 70delle viee Francesca Da Rimini. Alerano presenti anche alcuni amministratori del Comune di Bellaria-Igea Marina per valutare un’eventuale adattabilità di tali servoscala alla conformazione delle palazzine di residenza pubblica del loro Comune.