Selvaggia Lucarelli critica Fedez e arriva il commento sprezzante di Stefano Gabbana

(Di giovedì 3 ottobre 2024)condivide un post su Instagram dedicato al rapporto trae gli ultras del Milan arrestati nei giorni scorsi. E sottoundi, lo stilista co-fondatore del colosso della moda Dolce&. Quello condiviso daè un post del Fatto Quotidiano su un articolo da lei stessa scritto, nel quale si ironizza sul “dissing infinito trae la sua coerenza”. Nel pezzo la giornalista ricorda come il rapper, da un lato, provava a fare affari con il capo-ultrà Luca Lucci – già condannato per droga e lesioni e ora nuovamente arrestato con l’accusa di associazione a delinquere – attivandosi per fargli prendere in gestione il locale Old Fashion e, dall’altro, prestava il proprio volto per inaugurare un bene confiscato alla criminalità organizzata.