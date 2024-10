Ricciardi M5s in Aula | Sanzioni per Tel Aviv come a Mosca Israele è una democrazia? Anche chi ha fatto l’olocausto lo era Poi spiega meglio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Sicsiamo di fronte a un’azione militare unilaterale con la violazione della sovranità territoriale di uno Stato, dove c’è un aggressore e un aggredito con una netta sproporzione di forze in campo, sicqueste sono le argomentazioni con cui state legittimando quello che accade in Russia e in Ucraina, ed essendo questa la situazionein Libano, vorremmo sapere sepersono previste analogheeconomiche o quantomeno il richiamo del nostro ambasciatore a Tel”. Così innel corso del question time il capogruppo del Movimento 5 Stelle Riccardo, ha chiesto conto al governo delle azioni messe in campo per la situazione in Medio Oriente.