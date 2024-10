Quell’abbraccio toccante che racconta il suo ritorno in pubblico dopo la fine della chemioterapia

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il commoventedi Kate Middleton alla vita pubblicalaIldi Kate Middleton alla vita pubblicalaè segnato da un momentocondiviso sul profilo Instagram ufficiale dei Principi di Galles. In una splendida immagine, Kate è vista abbracciare la sedicenne Liz Hatton, un’aspirante fotografa che, come Kate, sta lottando contro il cancro. La didascalia recita: “È stato un piacere incontrare Liz a Windsor, una giovane e talentuosa fotografa la cui creatività e forza hanno ispirato entrambe. Grazie per aver condiviso le tue foto e la tua storia con noi”. Sostenere una giovane combattente contro il cancro Liz, a cui è stata diagnosticata una rara e aggressiva forma di cancro a gennaio, ha avuto un’aspettativa di vita da sei mesi a tre anni, secondo la BBC.