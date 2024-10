Non affitto casa a una marocchina – il clamoroso caso di razzismo a Biella

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un bruttodisi è verificato a, dove una ragazza figlia di genitori egiziani, residenti però in Italia da oltre 40 anni in Piemonte, si è vista rifiutato l’di unaper il colore della pelle. La proprietaria dell’abitazione quando l’ha vista le ha detto in maniera sprezzante: “Nonla miaa una”., la ragazza “rimbalzata” per il colore della pelle Protagonista di questa brutta storia diè una ragazza 26enne che, pur avendo un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato in un supermercato, si è vista rifiutare l’dellaper il colore della pelle. La stessa giovane ha raccontato la sua vicenda, spiegando che ha cercatotramite un’agenzia e, dopo aver valutato varie opzioni, ha fatto la sua scelta.