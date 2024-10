Lipsia-Juventus Adani esalta Thiago Motta e lancia l’ennesima stoccata ad Allegri – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lavince 3-2 in rimonta a, Danielecita “padre tempo” efrecciata a Massimiliano. Con una storia pubblicata su Instagram pochi minuti dopo il fischio finale alla Red Bull Arena, l’opinionista ha elogiato il lavoro die la prestazione della squadra bianconera in Champions League. “È meglio così eh?!”, rivolgendosi ai tifosi: chiaro paragone e riferimento – senza mai citarlo direttamente – con la passata stagione, quando in panchina c’era l’allenatore livornese. Una gestione, secondo lui, totalmente diversa. Soprattutto sul piano del gioco.