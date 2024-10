L‘impatto nefasto delle baby pensioni sul nostro sistema previdenziale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Se è vero che i politici di un Paese assomigliano ai propri cittadini, lo stesso vale anche per le politiche che mettono in pratica. Non c’è forse esempio più lampante delitaliano. L’età mediana in Italia ha raggiunto lo scorso anno i 48,4 anni, ovvero 3,9 più della media Ue, un record continentale. Ma, soprattutto, l’età mediana è cresciuta di quattro anni nell’ultimo decennio, ampliando ulteriormente il gap rispetto al resto d’Europa. Nonostante questo, abbiamo fatto come se nulla fosse e l’età media di pensionamento, di 64,2 anni nel 2023, è aumentata molto poco, considerando che nel 2012 era di 62,1 anni. È un dato di solo pochi mesi sotto quello europeo, di 63,6 anni, e sotto quello di Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Paesi in realtà più giovani del