La principessa di Huawei è tornata pronta a lanciare il nuovo smartphone

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Meng Wanzhou, 52 anni, direttrice finanziaria die figlia del fondatore (per questo chiamata la “di”), è dialla guida del colosso tecnologico cinese. Ci torna, dopo che l’ultima volta aveva supervisionato il rientro nel mercato degli5G, in un momento particolare, in vista del lancio deltelefono, il Mate 70. È, dunque, diil turno della figlia di Ren Zhengfei, già al centro di un braccio di ferro diplomatico tra Stati Uniti e Cina dopo il suo arresto in Canada (per quasi tre anni è rimasta ai domiciliari), rientrata in patria un anno fa con un’accoglienza da eroina nazionale. Così funziona il sistema di presidenza a rotazione di, che coinvolge altri due manager: Eric Xu Zhijun e Ken Hu Houkun. Dal 1° ottobre al 31 marzo prossimo sarà Meng a guidare la società.