Giri Leko Adams e la tempesta Boris Lodici racconta la sua Olimpiade

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) AGI - A settembre l'Italia ha partecipato alle Olimpiadi degli scacchi, a Budapest, ed è stata un'avventura piena di colpi di scena, fuochi d'artificio ma anche di ansia e preoccupazione per l'evoluzione dellae i suoi effetti, sempre più evidenti, sul Danubio, mai così 'in piena' da 10 anni a questa parte. Daniele Vocaturo, Lorenzo, Luca Moroni, Francesco Sonis e Sabino Brunello, guidati dal commissario tecnico, Loek van Wely, hanno affrontato alcune delle nazionali più forti al mondo (Olanda, Azerbaigian, Inghilterra, Francia, Norvegia..) togliendosi diverse soddisfazioni e dimostrando una crescita notevole che fa ben sperare per il futuro. Il 43esimo posto finale è, infatti, un risultato bugiardo che nonin maniera consona le battaglie che gli azzurri hanno dovuto affrontare durante gli 11 turni previsti dalla manifestazione, poi dominata dall'India.