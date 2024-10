Fiorentina | stappa e vince 2-0 solo nella ripresa col The New Saints In attesa del Milan Pagelle

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In teoriaun allenamento, per la"prima" di Conference contro i volenterosi, diciamo pure ammirevoli, gallesi del The New. Orgogliosi di aver resistito un tempo senza prendere gol. Un po' come un pugile inferiore che non si arrende alla potenza dell'avversario. I gol sono arrivati, quando Palladino ha mandato in campo la cosiddetta "artiglieria pesante": Dodò, Gudmundsson, Kean. Però a sbloccarla ci ha pensato Adil, lento ma preciso. Poi, a partitata, ha raddoppiato Kean. L'articolo(2-0)col The New. Indelproviene da Firenze Post.