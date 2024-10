Disastro Vuelle la prima in casa è un incubo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Carpegna Prosciutto 67 Elachem 80 CARPEGNA PROSCIUTTO : Cornis ne, Maretto 7, Parrillo 4, Imbrò 9, De Laurentiis 5, King 10, Bucarelli 2, Lombardi 4, Zanotti 8, Ahmad 18. All. Sacripanti. ELACHEM VIGEVANO: Leardini 7, Taflaj, Mack 17, Galassi 2, Oduro 12, Strautmanis 2, Stefanini 24, Andretta ne, Tedoldi ne, Rossi 1, Peroni 9, Jerkovic 6. All. Pansa. Arbitri: Attard, Giunta e Settepanella. Note – Parziali: 16-26, 40-48, 53-65. Tiri liberi: Pesaro 8/11, Vigevano 9/17. Tiri da 3 punti: Pesaro 3/22, Vigevano 7/29. Rimbalzi: Pesaro 33, Vigevano 43. Spettatori: 3.915. Che brutta. Presentarsi così al pubblico di, che ieri sera si è fatto trovare numeroso sugli spalti (quasi 4.000 spettatori) prendendo sul serio quest’A2, non è stata una risposta adeguata da parte della squadra.