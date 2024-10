Camminando sopra le falesie alla scoperta di preziose testimonianze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Iscrizioni aperte per la ‘Traversata d’Ancona –le’, l’escursione che domenica prossima, dalle ore 15 alle 19, permetterà ai partecipanti di visitarestorico-artistiche e naturalistiche del capoluogo. Sei le tappe dell’itinerario, che avrà una lunghezza di circa sei chilometri: Passetto (punto di ritrovo al Monumento), Parco del Cardeto, Polveriera Castelfidardo, Cimitero Ebraico, Faro antico e Cattedrale di San Ciriaco. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al 3278576083 (whatsapp). Il costo è di 18 euro a persona (10 euro per i minori).