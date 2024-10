A Messina focus sull’innovazione al Sud | startup e scale up boom nei settori aerospazio Ict e agritech

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il Meridione d’Italia sta vivendo una fase di transizione significativa verso un modello economico più innovativo e tecnologicamente avanzato, avendo le risorse e le competenze necessarie per diventare un hub di innovazione e sviluppo tecnologico: attualmente al Sud ci sono 107e 13up che hanno raccolto in 7 anni finanziamenti in equity per un totale di 328 milioni di euro raccolti con 173 round di investimento, soprattutto inchiave come l’, l’Ict, l’e le energie rinnovabili. Questi alcuni dati che emergono dal Rapporto Sud Innovation 2024: il potenziale inespresso del Mezzogiorno, presentato per la prima volta questa mattina durante il Sud Innovation Summit, il più grande evento sull’innovatione del Meridione, promosso dal Comune di, in corso oggi e domani nella città siciliana.