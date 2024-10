Treni disagi per guasto al nodo di Roma RFI Andremo a fondo sulle cause

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Unha provocato la sospensione della circolazione ferroviaria neldi, per una disconnessione degli impianti di Termini e Tiburtina. Numerosi i ritardi e le cancellazioni, che hanno inevitabilmente provocatoanche in altre città. La circolazione ferroviaria nel corso della mattinata è stata in graduale ripresa neldidopo l’intervento dei tecnici di RFI. “A causa delalla linea di alimentazione elettrica delferroviario di, evento a dire il vero piuttosto raro su cui sono in corso approfondimenti tecnici, i colleghi di RFI etalia si sono mobilitati tempestivamente ed in forze per affrontare le criticità e gli impatti sul traffico ferroviario”, scrive in un post su Linkedin Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane.