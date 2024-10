Roma caos treni | Salvini chiede Nomi cognomi indirizzi e codici fiscali dei responsabili VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Ho chiesto, cogdi quelli che non hanno fatto il loro lavoro. Quando ci sarà questa conclusione lo saprete”. Così Matteo. “Ci stanno lavorando gli ingegneri. Non è possibile investire miliardi di euro per comprare nuove carrozze, nuovipendolari, intercity, tav e tutto il resto e poi se uno alle tre di notte apianta un chiodo nel posto sbagliato tu rovini la giornata di lavoro a migliaia di persone”, stigmatizza il ministro dei Trasporti, che rivela, così afferma, anche cosa abbia causato ilnella Stazione Termini. Stamattina la stazione nevralgica capitolina improvvisamente è andata in tilt. Tabelloni spenti,bloccati e, quindi, turisti, pendolari, viaggiatori costretti a sopportare infiniti ritardi.