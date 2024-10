Operazione Mare Nostro 21 arresti nei clan Scarci e Scarcia

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSono 21 i fermi eseguiti oggi dalle forze dell’ordine e di polizia nell’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, di cui 16 in provincia di Matera e 5 in provincia di Taranto. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 220mila euro in contanti e buoni fruttiferi per40mila euro, a casa di alcuni indagati ritenuti appartenenti a un sodalizio mafioso che faceva capo alle famigliedi Taranto ea della provincia di Matera. Secondo la ricostruzione accusatoria, a partire dal periodo 2018-2019 l’associazione ha monopolizzato il settore della pesca e quello del mercato del pescato nei ristoranti, ottenendo ingenti ricavi, con intimidazioni, minacce ed estorsioni. Le indagini si sono avvalse di attività di monitoraggio e intercettazione, ascolto di collaboratori di giustizia e persone informate sui fatti.