Luna Rossa e la sostenibilità degli sport marittimi | a Barcellona la visita della Direttrice Generale di Unesco

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Lunedì 30 settembre il teamPrada Pirelli ha ricevuto ladi, Audrey Azoulay, che si trovava aper la mostra Ocean&Climate Village. Ad accoglierla alla base del challenger italiano c’erano Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada e Max Sirena, Skipper e Team Director diPrada Pirelli, insieme al Console italiano a, Emanuele Manzitti. Audrey Azoulay si è congratulata con l’equipaggio Youth per la recente vittoria, augurando il meglio alla squadra femminile e a tutto il team per le prossime regate.